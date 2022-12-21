TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 28. bölümüyle ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru'nun 28. bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru'nun 28. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 28. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Hastanede yaşanan yeni maceralarda Hakan Hoca, Yalçın, Neslihan ve Mine'nin neler yapacağı merak edilirken Kasaba Doktoru 28. yeni bölümü konusunu haberimizde derledik. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 28. BÖLÜM KONUSU

Uluçınarlılar, adaletin sağlanmasıyla rahat bir nefes alırken Hakan ise herkesten gizli elindeki sorunla mücadele etmektedir. Neslihan hem miras davasıyla hemde Yalçın'ı hapse girmekten kurtarmakla meşguldür.

Berk ise babasının vurularak hapse düşmesinden dolayı suçlu hissetmektedir. Yalçın'ın nezarethanede yaptığı bir hata, beklemediği durumlara yol açar. Leyla duygusal bağ kurduğu bir hastanın ameliyatında Hakan'ın tüm uyarılarına rağmen hata yapar ama hasta Nazlı'nın yardımıyla kurtulur.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE

Ömer, Leyla'nın hastaya olan bağından rahatsız olur. Ömer, hasta ile ilgili bir hamle yapınca ikilinin araları açılır. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlatlık almalarının önünde bir engel çıkmayacağından emindir, bir oda hazırlamak için kolları sıvarlar.

Bu hazırlıklarına Leyla ve Ömer de dahil olur. Ömer, Leyla'yı evlenmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Hakan, eli ile ilgili öğrendiği gerçek karşısında kontrolünü kaybeder. Yaptığı bir hata Mine ile ilişkisini etkiler.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE

Neslihan'ın hamlesi tüm dengeleri alt üst eder. Hakan gücünü tekrar eline alabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE