MasterChef'te ilk takım oyunu sokak lezzetleri konseptinde gerçekleştirildi ve yarışmacılar şu yemekleri yaptı:
Tako
Falafel
Takoyaki
Thai Satay
Maç köftesi
Hot Dog
Çiros
Jalebi
Şambali
Oyun sırasında kırmızı takıma göre bir fazla olarak 9 kişi mücadele veren mavi takım falafeli çıkaramadı.
Değerlendirmenin ardından takım oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta kozlarını paylaştı.
Kutudan çıkan tatlıyı yapan isimler arasından başarılı bulunan Çağatay, Serpilay, Burak Kaya ilk üçe kaldı. Dokunulmazlığı kazanan ise Çağatay oldu.
MASTERCHEF 4 EKİM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Haftanın eleme potasına giren ilk isim, Çağatay'ın seçtiği Metin oldu. Oy çokluğu ile ikinci eleme potası içinde Tolga seçildi.