Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilen Tuzak filmi, Mike Gunther'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Mike Behrman ile birlikte kaleme aldığı ABD yapımı bir aksiyon gerilim filmidir. Peji Tuzak (Setup) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Tuzak ne zaman ve nerede çekildi? Soruların cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
TUZAK (SETUP) FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzun süredir arkadaş olan Sonny, Vincent, ve Dave kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir. Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler.
TUZAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- 50 Cent
- Bruce Willis
- Ryan Phillippe
- Jenna Dewan
- Randy Couture
- James Remar
- Brett Granstaff
- Yun Lee
- Shaun Toub
- Susie Abromeit
- Rory Markham
- Jay Karnes
- Ambyr Childers
- Omar Dorsey
TUZAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Tuzak filminin çekimleri 2010 Kasım'ında Grand Rapids, Michigan'da gerçekleşti.