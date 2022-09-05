Bir Küçük Gün Işığı 1. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle - Bir Küçük Gün Işığı izle (Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı, ilk bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 1. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm full izle, Bir Küçük Gün Işığı izle, Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. 1. bölümünde neler yaşanacak? Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 1. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 1. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin 5 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 1. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm bilgileri...

SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM KONUSU

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

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