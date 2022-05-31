Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Üç Kız Kardeş, 14. bölümüyle ekranlara geldi. Üç Kız Kardeş izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Üç Kız Kardeş 14. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş'in 14. bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş'in 14. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Üç Kız Kardeş dizisinin 14. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 15. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 31 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 15. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 15. bölüm bilgileri...

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BABA 15. BÖLÜM KONUSU

Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir. Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

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