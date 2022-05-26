Camdaki Kız 44. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 44. bölümü, 24 Şubat Perşembe günü ekranlara geldi.

Camdaki Kız 44. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 44. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Feride'nin ona söylediği yalanı öğrenen Nalan, annesine bundan sonra hiçbir şeyin hesabını vermemeye karar verir. Koroğlu Holding'ten ayrılıp Cavit ile iş kurmayı planlayan Selen ise, Muzo'nun sert tepkisiyle karşılaşır. Rafet, Pervin tarafından köşeye sıkıştırılınca ne yapacağını bilemez. Geçmişini geride bırakmaya çalışan Nalan, hem Feride'nin konaktan ayrılacağı, hem de Hayri'nin memleketine döneceği haberleriyle sarsılır.

Camdaki Kız 44. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 44. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE