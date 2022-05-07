Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 63. bölüm neden yok? Gönül Dağı son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 63. bölümü merakla bekleniyordu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Bu akşam Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı ne zaman yayınlanacak?" gibi ifadelerle konuyu araştırıyor. Peki, Gönül Dağı 63. bölüm neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı ile bilgiler haberimizde...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Dizinin sıkı takipçileri dizinin yeni bölümünü merakla bekliyor. 62. bölümüyle ekranlara kilitleyen Gönül Dağı'nın 63. yeni bölümü bekleniyor. Peki, Gönül Dağı 63. bölüm neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta 62. bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 63. bölümünü bekleyen izleyiciler arama motorlarında dizinin yeni bölüm tarihini araştırıyor. Bayram haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmadı. Bunlardan birisinin de sevilen proje Gönül Dağı olduğu açıklandı. Gönül Dağı yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..