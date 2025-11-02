Zecorner Kayserispor 3-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi ile devam etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini aldı.