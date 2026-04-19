Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik randevuda Kasımpaşa sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. İki takım da ligde rahat bir konuma gelmek için üç puanı hedefliyor. Süper Lig kapsamında oynanacak mücadelede Kasımpaşa iç saha avantajını kullanarak galibiyet arayacak. Alanyaspor ise deplasmanda sürpriz yaparak kritik puanlar almanın planlarını yapıyor.

Süper Lig'de kritik pazar mesaisi başlıyor! İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Akdeniz ekibi Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligin bitimine sayılı haftalar kala alt sıralardaki tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat kaçta? Zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın ayrıntıları ve son durum...

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de günün açılış karşılaşması bugün öğleden sonra oynanacak. Mücadele 14:30'da (TSİ) başlayacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

ALT SIRALARDA NEFES KESEN PUAN SAVAŞI

Ligde kalma yolunda her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde iki takımın durumu şu şekilde:

Ligin sonuna az bir süre kala her iki ekip de alt sıralarda yer alıyor. Son dakikalarda yaşanabilecek olası bir puan kaybı ve küme düşme hattına yaklaşma riski, iki takım üzerinde de baskı oluşturuyor.

Konuk ekip Alanyaspor, ev sahibi Kasımpaşa'nın sadece bir sıra üzerinde yer alıyor. Puan avantajıyla rakibine göre kağıt üzerinde biraz daha rahat görünse de, İstanbul deplasmanından puanla dönerek ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İki takım da ligdeki konumlarını koruyarak sezonu güvenli bir bölgede ve güçlü bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

