24 Aralık 2019, Salı
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Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
İdman, dar alanda yapılan çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa hazırlıklarına yarın devam edecek.
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