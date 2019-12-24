24 Aralık 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Başakşehir maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.12.2019

'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü 'e konuk olacak , hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

İdman, dar alanda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

hazırlıklarına yarın devam edecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
İlk yarıda ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık” "İlk yarıda ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık”
7 gollü nefes kesen maçta gülen Gaziantep 7 gollü nefes kesen maçta gülen Gaziantep
Rize’de Koita paşa! Rize’de Koita paşa!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör