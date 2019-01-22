22 Ocak 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi

Kasımpaşada gözler Ziraat Türkiye Kupasına çevrildi
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

, son 16 turunda 24 Aralık Perşembe günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

'in 18. haftasında konuk ettiği 'a 1-0 yenilerek sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan , gözünü kupaya çevirdi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ayak tenisi çalışmasının ardından dar alanda minyatür kale maçların yapıldığı belirtildi.

Kupa mücadelesinde forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

asıllı İsveçli oyuncu Abdul Rahman Khalili'nin özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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