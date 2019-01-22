Kasımpaşada gözler Ziraat Türkiye Kupasına çevrildi

Kasımpaşa'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 24 Aralık Perşembe günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, gözünü kupaya çevirdi.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ayak tenisi çalışmasının ardından dar alanda minyatür kale maçların yapıldığı belirtildi.
Kupa mücadelesinde forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
Filistin asıllı İsveçli oyuncu Abdul Rahman Khalili'nin özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!