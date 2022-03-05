Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Kasımpaşa maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Atakan, Atınç, Angel, Nwobodo, Soner, Kerim, Berkan, Halil, Tannane, Ndiaye

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Ouannes, Fall, Umut