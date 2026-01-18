Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ -SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita.

Samsunspor: Okan, Ali Badra, Satka, Zeki, Soner, Yunus Emre, Celil, Yalçın, Mendes, Tahsin, Mouandilmadji.

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Samsunspor maçı TSİ 17.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.