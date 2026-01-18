Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ -SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita.
Samsunspor: Okan, Ali Badra, Satka, Zeki, Soner, Yunus Emre, Celil, Yalçın, Mendes, Tahsin, Mouandilmadji.
GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Samsunspor maçı TSİ 17.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.