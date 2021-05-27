Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Papy Djilobodji ile 3 senelik sözleşme uzattı!
Süper Lig'in gözde oyuncusu Papy Djilobodji, Gaziantep Futbol ile üç yıllık sözleşme uzattı. Bu sezon sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun ismi büyük takımlarla da anılmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Gaziantep FK, mevcut kadro oyuncularından Senegalli stoper oyuncusu Papy Djilobodji ile 3 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı. Papy Djilobodji, Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Fikret Kileci ve Yusuf Demsoy'un katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.
Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK yönetimi, "Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri hem futbolculuk yeteneği ve sempatik kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Papy Djilobodji, önümüzdeki üç yıl boyunca da kulübümüzün başarısı için ter dökmeye devam edecek. Papy Djilobodji'ye ve kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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