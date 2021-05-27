27 Mayıs 2021, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Papy Djilobodji ile 3 senelik sözleşme uzattı!

Süper Lig'in gözde ismi sözleşmesini uzattı!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

'in gözde oyuncusu , ile üç yıllık sözleşme uzattı. Bu sezon sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun ismi büyük takımlarla da anılmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan , mevcut kadro oyuncularından oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı. Papy Djilobodji, Gaziantep FK Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri , , ve 'un katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.



Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK yönetimi, "Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri hem futbolculuk yeteneği ve sempatik kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Papy Djilobodji, önümüzdeki üç yıl boyunca da kulübümüzün başarısı için ter dökmeye devam edecek. Papy Djilobodji'ye ve kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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