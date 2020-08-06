Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile anlaşmaya vardı.

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Kayserispor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Envar Cenk Şahin ile anlaşma sağladı.

Sezonun ikinci yarısında Kayserispor forması giyen Enver Cenk Şahin, 11 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

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