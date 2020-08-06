06 Ağustos 2020, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da

Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren FK, 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Futbol Kulübü, son olarak forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Envar Cenk Şahin ile anlaşma sağladı.

Sezonun ikinci yarısında Kayserispor forması giyen , 11 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

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