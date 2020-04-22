22 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in yeni imaj şaşırttı

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 01:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 01:12
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in yeni imaj şaşırttı

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in 2009 Miss Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever Demirel, karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in yeni imaj şaşırttı

Vaktini spor yaparak geçiren ve tüyolarını takipçeriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel'e eşi Volkan Demirel ile çocukları da eşlik ediyor.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in yeni imaj şaşırttı

Yine bir spor sonrası fotoğraf paylaşarak "Zencefil bağışıklığınızı destekler" notunu düşen Demirel'in tarzındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in yeni imaj şaşırttı

Zeynep Sever Demirel'in turuncu tonlarına boyadığı saçı peruk zannedilirken, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in yeni imaj şaşırttı

Peruk takmadığını dile getiren Sever, gerçek saçı olduğunu ve boyadığını açıkladı.

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