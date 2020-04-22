22 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve şimdi sarı lacivertli ekipte yardımcı antrenör olarak kariyerini sürdüren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Corona virüsü nedeniyle karantinada bulunan Demirel'in yeni imajı herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 01:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 18:14
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Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in 2009 Miss Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever Demirel, karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Vaktini spor yaparak geçiren ve tüyolarını takipçeriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel'e eşi Volkan Demirel ile çocukları da eşlik ediyor.

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Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Yine bir spor sonrası fotoğraf paylaşarak "Zencefil bağışıklığınızı destekler" notunu düşen Demirel'in tarzındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

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Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Zeynep Sever Demirel'in turuncu tonlarına boyadığı saçı peruk zannedilirken, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.

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Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Peruk takmadığını dile getiren Sever, gerçek saçı olduğunu ve boyadığını açıkladı.

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