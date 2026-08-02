Barış Alper'e Avrupa'dan 2 dev teklif! İşte Galatasaray'ın kararı
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan dev teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcu hakkında kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2026 06:40
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz geçen sezon olduğu gibi yine yabancı takımların ilgisini çekmiş durumda.
Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den gelen teklife olumlu yanıt veren Barış Alper, yönetimin transferi veto etmesiyle kulüpte kalmıştı.
Bu kez Avrupa'nın önemli liglerinden milli yıldız için önemli girişimler bulunuyor.