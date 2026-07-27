Dinamo Kiev'in yıldızı Matviy Ponomarenko'nun kulübüyle sözleşme uzatmasının ardından başka forvetlere rotasını kıran sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızı Franjo İvanovic'e talip oldu.
Daha önce de Hırvat futbolcu ile ismi anılan sarı-kırmızılılar bu kez somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Avusturya asıllı olan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Pavlidis'in arkasında geçirirken bu yıl bir de Jhon Duran kiralık olarak Benfica'ya transfer oldu.
BENFICA TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Böylece forma şansı iyice zora girdi. Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın haberine göre, Jhon Duran'ı kiralayan Benfica, G.Saray'ın talip olduğu 22 yaşındaki golcü Franjo Ivanovic'in ayrılığına izin verecek.
Fotomaç'ın haberine göre, G.Saray'ın ilk önceliği kiralama yoluna gitmek olacak.
Forvet bölgesinde bu yıl için Ivanovic'e istediği forma şansını sağlaması mümkün gözükmeyen Portekiz ekibinin bu teklife sıcak bakacağı iddia edildi.
22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Union SG'den 22 milyon euro'ya transfer olmuştu.
+4 KURALINA UYGUN
Ivanovic'in Türkiye'deki yabancı kuralında da G.Saray'ın elini rahatlatacak olması büyük bir artı olarak gözüküyor.
+4 kuralına uygun bir isim olan Ivanovic, Victor Osimhen'in arkasında beklemeyi de dert etmeyecek.
Ayrıca gerektiği zaman çift forvete de uygun bir isim olarak dikkat çekiyor.