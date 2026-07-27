Icardi'nin ayrılığının ardından alternatif bir golcü arayışında olan Galatasaray, gündemine Benfica'nın Hırvat yıldızı Franjo Ivanovic'i aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Daha önce de Hırvat futbolcu ile ismi anılan sarı-kırmızılılar bu kez somut adımlar atmaya hazırlanıyor.