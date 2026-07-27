Galatasaray Davinson için kararını verdi! Como peşindeydi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Como'nun ısrarla istediği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez hakkında kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.07.2026 06:40
Geçen sezon Suudi Arabistan'dan cazip teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı satmayan Galatasaray, aynı stratejiyi Davinson Sanchez için izleme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Como'nun peşinde olduğu Sanchez'e 40 milyon Euro değer biçti.
Sabah'ın haberine göre, İtalyanlar'dan 30 milyon Euro teklif gelmesine rağmen pazarlığa oturulmadı.