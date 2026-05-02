Bu mücadele oynanırken sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray, Samsunspor deplasmanında şampiyonluk maçında 3-1 geriye düştü. Bu dakikalarda Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların coşkusu arttı ve takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.
Kadıköy’de büyük coşku! Galatasaray maçı oynanırken…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir’i konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılamada 72. dakikada Anderson Talisca’nın yapmış olduğu hat-trick ile 3-1 öne geçti.
Yayın Tarihi: 02.05.2026 21:47