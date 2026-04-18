Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Gençlerbirliği maçında...
Galatasaray'da Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı öncesi en merak edilen konulardan bir tanesi de Victor Osimhen'in sağlık durumuydu. Nijeryalı yıldız, son antrenmanlarda takımla birlikte yer alırken kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik dönemecinde gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Anfield'da Liverpool karşısında kolu kırılan ve 18 Mart'tan bu yana formasına uzak kalan Nijeryalı yıldız kadroya geri dönüyor. Bu hafta üç gün boyunca takımla çalışmalar yapan Osimhen, Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edildi. Fiziksel olarak eksikleri olan 26 yaşındaki yıldızın bugün Ankara'da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
HEDEF FENERBAHÇE MAÇI
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçının son 20 dakikasında Osimhen'e görev vermeyi planladığı ifade edildi. Henüz ilk 11 seviyesinde olmayan dünyaca ünlü golcünün de oynamak için çok istekli olduğu vurgulandı. Yüksek eforla antrenman henüz yapmayan Osimhen'in koluyla alakalı bir probleminin olmadığı dile getirildi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu konusunda esas hedefin gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlaması olduğu kaydedildi.
HERKESE GÜVEN AŞILIYOR
Sarı-kırmızılı taraftarlar da Victor Osimhen'in dönüşünü bekliyor. Hem bugünkü Gençlerbirliği maçı hem de gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde Osimhen'i sahada görmek isteyen taraftarlar, dünyaca ünlü yıldız forvete çok güveniyor.
SAĞLIK EKİBİ TAKİPTE
Osimhen'in durumunu sarı-kırmızılı takımın sağlık ekibi yakından takip ediyor. Sağlık ekibi, Nijeryalı forvetin koluyla alakalı tedavi sürecini devam ettiriyor. Ayrıca Buruk da sürekli olarak bilgilendiriliyor. Bugünkü G.Birliği maçı öncesi de Osimhen'in sağlık durumu izlenecek.
OSIMHEN'SİZ OLMUYOR
Aslan, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle olmadığı süreçte 3 lig karşılaşmasına çıktı, 5 puan yitirdi. Trabzonspor deplasmanında 2-1 kaybeden Cimbom, evinde de Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Göztepe deplasmanındaki erteleme maçını 3-1 kazandı. Osimhen'siz takım şampiyonluk yarışında avantajını yitirdi.