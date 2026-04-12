Galatasaray evinde 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Kocaelispor maçı ilk 11'i
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Sezon ilk yarısındaki maçta rakibine mağlup olan sarı-kırmızılılar, iç sahada hem rövanşı almak hem de takipçisi Fenerbahçe ile aradaki puan farkını korumak istiyor. İşte Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri... (GS spor haberi)
Üst üste 3 senedir şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Galatasaray, dördüncü kez mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçmiş durumda. Önünde 6 maçı kalan sarı- kırmızılılar, bugün Kocaelispor'u RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Bunun yolu da maçlarını teker teker kazanmaktan geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe maçının ardından, bugünkü mücadeleyi işaret etmişti.
HATA YAPMA LÜKSÜ VAR
Galatasaray bütün maçlarını kazanırsa şampiyonluğunu erkenden ilan edecek. Ancak geride kalan 6 haftada Galatasaray'ın puan kaybetme lüksü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 6'da 5 bile yapsa en yakın rakiplerinin oynayacağı maçları beklemeden müzesine 26. şampiyonluk kupasını koyacak. Hem psikolojik olarak hem de puan olarak rakiplerinden daha önde bulunan Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88'den beri son 6 haftada zirvedeyken şampiyonluğu hiç kaybetmedi.
TAKIMDA ÜÇ EKSİK VAR
Fotomaç'ın haberine göre, zorlu Kocaelispor mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 eksik bulunuyor. Kart cezasını Göztepe karşısında tamamlayan Abdülkerim Bardakcı bugün formasına kavuşuyor. Geçirdiği kol ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Victor Osimhen, iç yan bağında zorlanma tespit edilen Günay Güvenç ile dizinde ödem oluşan ve kanama belirlenen Yaser Asprilla bugün forma giyemeyecekler.
EREN ELMALI KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılılarda bugün oynanacak olan Kocaelispor mücadelesi öncesinde bir isim sarı kart sınırında bulunuyor. Eren Elmalı, bugün oynanacak olan karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında takım arkadaşlarından uzak kalacak.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Galatasaray'da bugün oynanacak olan Kocaelispor mücadelesinin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular hücum ve pas organizasyonlarının ardından Kocaelispor taktiği üzerinde durdu
EVİNDE YENİLMİYOR
Galatasaray evinde kolay kolay yenilmiyor. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Süper Lig'de sahaya çıktığı 32 maçta da yenilmedi. Aslan bu sürede 26 galibiyet elde ederken 6 kez de berabere kaldı
HASRET BİTİYOR
Milli ara nedeniyle lige verilen arada Galatasaraylı taraftarlar takımlarına hasret kaldı. İç sahada son maçında 14 Mart'ta RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen sarı- kırmızılılar, 29 gün sonra RAMS Park'a çıkmaya hazırlanıyor. G.Saraylı taraftarlar 1 ay sonra takımlarını büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.
BURUK 3-1 ÖNDE
Teknik direktör Okan Buruk, Kocaeli'nin patronu Selçuk İnan ile 5. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Geride kalan 4 maçta Okan Buruk'un takımları 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Selçuk İnan ise tek zaferini ligin ilk yarısında 1-0 sona eren karşılaşmada elde etti.