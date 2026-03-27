Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde sıkı pazarlık!
Gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturan Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmayı hedefliyor. Hem sezon başında hem da ara transfer döneminde gündeme gelen oyuncu için Inter'in kapısını çalan sarı-kırmızılılar, belirlediği o bonservis bedelinin üstüne çıkmayacak. İşte detaylar...
Yeni sezonda orta sahaya birden fazla takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, geçen sezondan itibaren ismi gündemde bulunan Hakan Çalhanoğlu'nu bu kez bitirmeye çalışıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Inter'in kapısını çalan Galatasaray, İtalyan ekibinin bu bölgeyi dolduramayacak olması nedeniyle sonuç alamamıştı.
Ancak Inter ile sözleşmesini uzatmayan milli futbolcu, 2027 yılında serbest kalacak.
İtalyanlar bu nedenle yazın gelen teklifleri değerlendirecek.
8+2 ÖNERİLDİ
İtalya'da yayın yapan Calciomarcato'nun haberine göre Inter 15-20 milyon euro seviyesinde bir gelir bekliyor. Ancak Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için çıkacağı üst limiti belirledi: 10 milyon euro.
Bonuslarla birlikte 8+2 milyon euro şeklinde Inter'in kapısını çalacak olan sarı-kırmızılılar bu bedelin üzerine çıkmayacak.
İtalyan ekibinin başka bir teklif gelmemesi halinde bu teklifi kabul etmesi beklenirken, milli futbolcu ise 'Çocukluk hayalim' dediği parçalı forma için geri sayıma geçti.