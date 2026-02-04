Renato Nhaga KİMDİR? Nhaga kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Galatasaray, kış transfer döneminde yaptığı hücum transferlerinin ardından orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekibi Casa Pia'da forma giyen 21 yaşındaki Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile her konuda anlaşmaya vardı. Yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Florya'ya gelecek olan genç yıldız, orta sahadaki dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Peki Renato Nhaga kimdir, nereli ve kaç yaşında? Genç oyuncunun hayatı, kariyeri ve futbol özellikleri haberimizde.
Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla hamlelerinin ardından orta sahadaki boşluğu Portekiz'de doldurdu. Casa Pia forması giyen Gine-Bissaulu Renato Nhaga ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, bu transfer için yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Portekiz ekibiyle son detayları görüşen yönetim, genç oyuncuyu kısa sürede İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Peki 'Cimbom'un yeni dinamosu' olması beklenen Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkilerde oynuyor? İşte Aslan'ın yeni transferine dair merak edilen tüm detaylar...
RENATO NHAGA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Renato Nhaga, 27 Mart 2007 tarihinde Gine-Bissau'nun Bissau bölgesinde dünyaya geldi. Portekiz Ligi'nde mücadele eden 18 yaşındaki Nhaga, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. 1,72 metre boyu ve sağ ayağı ile etkili olmaya çalışan genç futbolcu, bu sezon 18 maçta süre buldu.
RENATO NHAGA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Casa Pia'da başlayan Renato Nhaga, kariyerine Portekiz ekibinde devam ediyor. 2 Temmuz 2025 tarihinde Casa Pia ile sözleşme imzalayan Renato Nhaga'nın sözleşme süresi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
RENATO NHAGA İSTATİSTİKLERİ
2024-2025 sezonunda profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Renato Nhaga, Casa Pia ile 3 maçta süre buldu. 2025-2026 sezonunda ise 21 karşılaşmada sahaya çıkan Nhaga, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 kez asist yaptı.
Gine-Bissau Milli Takımı'nda 6 maçta forma giyen Renato Nhaga, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısında bulunamadı.
RENATO NHAGA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Renato Nhaga piyasa değeri 1 milyon euro.