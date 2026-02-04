İşte N'Golo Kante transferinin perde arkası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi için uzun süredir uğraştığı N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, bu transfere katkısı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan için bir teşekkür mesajı paylaştı. İşte Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.02.2026 - 16:21Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 - 16:25
Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kante'nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinde verdiği destekten dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Sarı-lacivertli kulüpten başkan Sadettin Saran imzasıyla yapılan açıklamada, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığı duyurulurken, bu transferin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür edildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçe'mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a yolculuğu sırasında uçakta N'Golo Kante transferinden ve Al Ittihad'ın evrakları sisteme geç girmesinden haberdar oldu.
Erdoğan, Riyad'a inişinde görüşmelere başlamadan önce ilk olarak Prens Selman'a Kante'nin durumundan bahsedip konunun çözülmesini istedi.
Prens Selman önce federasyon başkanını sonra da FIFA'yı arayıp gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
Başkan Erdoğan'ın talebi sonrası N'Golo Kante transferi çözüldü.