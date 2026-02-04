İşte N'Golo Kante transferinin perde arkası!

Açıklamada, "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçe'mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.