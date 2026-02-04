Sergi Altimira kimdir? Altimira kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Transfer döneminde çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'ın, ara transferin son günlerinde Sergi Altimira'yı listesine aldığı öne sürüldü. İspanya'da forma giyen başarılı futbolcuya dair bu iddia, spor kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Futbolseverler Altimira'nın yaşı, kökeni ve kimliği hakkında bilgi ararken; güncel piyasa değeri, sahadaki performansı ve kariyer basamakları da detaylı şekilde araştırılmaya başlandı. İşte Sergi Altimira'ya dair merak edilenler...
SERGI ALTIMIRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Sergi Altimira, 25 Ağustos 2001 tarihinde İspanya'nın Cardedeu bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine İspanya'da devam eden 24 yaşındaki Altimira, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. 1,88 metrelik boyu ile dikkat çeken Sergi Altimira ön libero bölgesinde de forma giyerken, genellikle sağ ayağını kullanıyor.
SERGI ALTIMIRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Barcelona altyapısında futbolculuk kariyerine adım atan Sergi Altimira, ilk profesyonel sözleşmesini ise 2020 yılında Sabadell ile imzaladı. Ardından kiralık olarak Granollers'in yolunu tutan Altimira, 2023 yılında Getafe'ye transfer oldu. Aynı sene içerisinde Real Betis'e geçen Sergi Altimira, kariyerine burada devam ediyor.
SERGI ALTIMIRA İSTATİSTİKLERİ
Kariyerine İspanya'da devam eden ve burada toplam 158 maça çıkan Sergi Altimira, bu karşılaşmalarda 5 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Defansif özellikleriyle rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Altimira'nın 4'te asisti bulunuyor.
SERGI ALTIMIRA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Sergi Altimira piyasa değeri 20 milyon euro.