Galatasaray-İstanbulspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | GS maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı 2 maçı da kazanarak yoluna firesiz devam eden sarı-kırmızılılar, 1. Lig temsilcisi karşısında da puan kaybı yaşamadan üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Son şampiyon kimliğiyle sahaya çıkacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un tercih edeceği ilk 11 merak ediliyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?