Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha eklemesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'ya çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Nijeryalı futbolcudan önceki iki adayının durumuna göre, transfer için harekete geçileceği öğrenildi.

Orta saha için başlıca adaylardan bir tanesi ise Villarreal'de forma giyen Pape Gueye. Ancak her iki oyuncu için de 30 milyon euro'nun üzerinde taleplerle karşılaşan yönetim, alternatif isimlere yöneldi.