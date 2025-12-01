Süper Lig'de 14. haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Yılmaz Vural'dan flaş yorum
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural değerlendirmelerde bulundu. İşte Vural'ın sözleri...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.12.2025 - 16:28
Dev derbi öncesi tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'dan A Spor'a özel açıklamalar geldi.
İŞTE YILMAZ VURAL'IN DERBİ SÖZLERİ:
DİĞER HABERLER