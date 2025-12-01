CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan o hakem için UEFA'ya şikayet! G.Saray'dan o hakem için UEFA'ya şikayet! 17:34
G.Saray'da derbi öncesi sürpriz gelişme! G.Saray'da derbi öncesi sürpriz gelişme! 17:25
G.Saray taraftarı Kadıköy'e geldi G.Saray taraftarı Kadıköy'e geldi 16:54
Anderson Talisca’dan derbi öncesi flaş paylaşım! Anderson Talisca’dan derbi öncesi flaş paylaşım! 16:44
Yılmaz Vural'dan derbi yorumu! Yılmaz Vural'dan derbi yorumu! 16:27
G.Saray taraftarı RAMS Park'ta toplandı G.Saray taraftarı RAMS Park'ta toplandı 15:20
Daha Eski
Sacha Boey için flaş gelişme! Sacha Boey için flaş gelişme! 14:52
Marco Asensio'dan transfer itirafı! Marco Asensio'dan transfer itirafı! 14:21
"Sihirli değneğim olsa fakirliği kaldırırdım" "Sihirli değneğim olsa fakirliği kaldırırdım" 13:27
Trabzonspor'dan minik Yusuf'un hayalini gerçekleştirdi Trabzonspor'dan minik Yusuf'un hayalini gerçekleştirdi 11:51
Trabzonspor'da Pina’dan yükselen grafik Trabzonspor'da Pina’dan yükselen grafik 11:25
Trabzonspor'da Onuachu fırtınası! Trabzonspor'da Onuachu fırtınası! 11:22
F.Bahçeli yönetici hangi G.Saraylı yıldızı azarladı?
Galatasaray kafilesi derbi için yola çıktı!
30 Kasım Pazar Süper Loto çekildi
Spordan önce kahve içilir mi?