Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı camiaya sevindirici haberler geldi. Kritik derbi öncesi, başta Victor Osimhen olmak üzere sakat oyuncuların durumları merak konusuydu...
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı habere göre; Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahada olacaklar.
💥 @EmreeKaaplan: Victor Osimhen ve Mario Lemina, derbide ilk 11'de olacak. Yunus Akgün ise ilk 11'de değil ama kadroda yer alıyor. Oyuncu, Fenerbahçe karşısında sahada olmayı çok istiyor. pic.twitter.com/NsFCIpKJPB— A Spor (@aspor) December 1, 2025