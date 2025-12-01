Fenerbahçe-Galatasaray maçı izle: FB-GS derbisi ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 14. haftası, sezonun en kritik virajlarından birine sahne oluyor. Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sadece üç puanın değil, aynı zamanda moral ve liderlik mücadelesinin de belirleyicisi olacak. Domenico Tedesco yönetiminde ligde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak zirveye çıkmayı hedefliyor. Son 3 haftada 4 puan toplayan ve yeniden çıkış arayışında olan Galatasaray ise Okan Buruk önderliğinde Kadıköy’e puan ya da puanlar almak için geliyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında futbol dünyasının nefesini kesecek dev randevu sahne alıyor: Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Domenico Tedesco yönetiminde ligde çıktığı son 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak etkili bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe, derbiyi de kazanıp liderlik koltuğunu devralmak istiyor.Okan Buruk'un öğrencileri ise son 3 haftada topladığı 4 puan sonrası ritmini yeniden bulma peşinde. Kritik derbide hangi isimlerin ilk 11'de sahaya çıkacağı da merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK DERBİ

Dünya futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bir kez daha sahne alıyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde istikrarlı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı 6'da 6 yapmanın yollarını ararken, 1 puan farkla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar ise Okan Buruk önderliğinde konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FB-GS DERBİSİNDE SAHNE GOLCÜLERİN

Ezeli rekbatte 404. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe ile Galatasaray'da gözler golcülerin performansında olacak. Beşiktaş maçında attığı galibiyet golüyle taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Jhon Duran'ın sarı-kırmızılı ekibe karşı ilk 11'de başlaması beklenirken, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in ise sarı-lacivertliler ile oynanacak derbide sahalara geri döneceği tahmin ediliyor. Kritik maçta hangi futbolcuların skor katkısı yapacağı heyecanla beklenirken, Jhon Duran ve Victor Osimhen'in istatistikleri ise şu şekilde:

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE 404. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 403 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 543 golüne, Aslan 502 golle karşılık verdi.

DOMENICO TEDESCO VE OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi 2 derbi maçına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu maçlarda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönmeyi başardı. Okan Buruk ise Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekibin başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmazken, Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

ASENSIO İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio istatistikleri ile son haftanın parlayan ismi olmayı sürdürüyor. Takımın yükselişinde en önemli pay sahibi olan isimlerin başında gelen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8'i 11'de olmak üzere 9 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 6 gole imza atan Asensio, son 5 maçta ise 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda. Ligdeki 13 müsabakada 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. "Cimbom" artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin (30) ardından ligin en golcü ikinci, Göztepe'den (6) sonra en iyi savunma yapan ikinci ekibi olarak dikkati çekiyor.

OOSTERWOLDE VE TORREIRA SINIRDA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde sarı kart sınırında bulunuyor. Oosterwolde, Galatasaray maçında sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak olan Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Fenerbahçe maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek haftaki Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

SÜPER LİG'DE 137. MAÇ

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 136 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 45 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol attı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 8'si lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere sona erdi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol kariyerinde ilk kez bu derbide görev alacak. Fenerbahçe-Galatasaray maçı VAR hakemi Ali Şansalan olurken, AVAR'da ise Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.