Galatasaray'dan İtalya çıkarması! O ismin kararı bekleniyor
Ocak transfer dönemini için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Savunma hattına bir sol stoper takviyesi yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, yazın da gündeme gelen Milan'ın yıldızı Pavlovic için temaslara başladı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde sıkı bir çalışma içerisine giren sarı-kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Burada Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için baskısını sürdürecek olan yönetim, savunma adayını da burada buldu.
Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i çok isteyen teknik direktör Okan Buruk, önceliğin bu isme verilmesini talep etti. Geçen sezon da gündeme gelen Pavlovic için Milan'ın talep ettiği 20 milyon euro nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.
TEKNİK DİREKTÖR ALLEGRİ'NİN KARARI BEKLENİYOR Ancak bu kez Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edilmesi durumunda kulübün elde edeceği yüksek gelir nedeniyle İtalyan ekibinin öne süreceği talepleri kabul edilecek.
İtalyan ekibi Milan'da Teknik Direktör Allegri'nin, Pavlovic'in geleceği hakkında vereceği karar da transferde büyük bir önem taşıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, G.Saray yönetimi, 24 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu zorunlu kiralama yoluna gitmeyi planlıyor.
Eğer Allegri son maçlarda sık sık şans verdiği Strahinja Pavlovic'in ayrılığına onay gelirse, G.Saray ocak ayında vites yükseltecek ve geçen sezon kadrosuna katamadığı Pavlovic'i bu kez bitirecek.