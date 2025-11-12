Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan İtalya çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! O ismin kararı bekleniyor Ocak transfer dönemini için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Savunma hattına bir sol stoper takviyesi yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, yazın da gündeme gelen Milan'ın yıldızı Pavlovic için temaslara başladı. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Ara transfer döneminde sıkı bir çalışma içerisine giren sarı-kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Burada Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için baskısını sürdürecek olan yönetim, savunma adayını da burada buldu.

Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i çok isteyen teknik direktör Okan Buruk, önceliğin bu isme verilmesini talep etti. Geçen sezon da gündeme gelen Pavlovic için Milan'ın talep ettiği 20 milyon euro nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.