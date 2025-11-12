Lookman'ın transfer gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine Özbek, "Transferler gizli, medyada tartışılmasına fırsat verilmeden yapılması gereken bir şey. Göreve geldiğimiz 2022'den bu yana çok emek veriyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızın görüşleri doğrultusunda eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunun için gerekeni yapacağız." yanıtını verdi.