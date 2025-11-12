Galatasaray'dan dev transfer planı: Ademola Lookman için tarihi teklif!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, ocak ayında hücum hattını güçlendirmek istiyor. Yönetim, Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, U.S. Gilloise'yi yenmesi halinde ilk 24'ü büyük ölçüde garantileyecek.
Yönetim ara transferde ilk 8'e yönelik hamleler yapacak. İlk sırada Atalanta'dan Ademola Lookman var.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Lookman transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Lookman'ın transfer gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine Özbek, "Transferler gizli, medyada tartışılmasına fırsat verilmeden yapılması gereken bir şey. Göreve geldiğimiz 2022'den bu yana çok emek veriyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızın görüşleri doğrultusunda eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunun için gerekeni yapacağız." yanıtını verdi.
Sezon başında gündeme gelen Lookman için İtalyanlar 60 milyon Euro talep edince frene basılmıştı.
Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.
Sabah'ın haberine göre, ocak ayında Atalanta ile masaya oturacak Aslan, 40 milyon Euro bütçe ayırdı.
Kulüp başkanının ardından hocasıyla da sorunlar yaşayan Nijeryalı yıldız bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi.