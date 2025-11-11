TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza 3 talip birden!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle tüm Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve özellikle sezon başında birçok takım tarafından transfer teklifi almıştı. Ancak Avrupa'dan geçtiğimiz dönemde Osimhen'i çok isteyen bazı kulüplerin, şimdi de sarı kırmızılılarda forma giyen sürpriz bir isme talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)