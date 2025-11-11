TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza 3 talip birden!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle tüm Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve özellikle sezon başında birçok takım tarafından transfer teklifi almıştı. Ancak Avrupa'dan geçtiğimiz dönemde Osimhen'i çok isteyen bazı kulüplerin, şimdi de sarı kırmızılılarda forma giyen sürpriz bir isme talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Galatasaray'a galibiyetleri Victor Osimhen getirdi. Liverpool ve Bodo/Glimt'in ardından Ajax'ı da boş geçmeyen Osimhen, 6 golle krallıkta ilk sırada.
Sabah'ın haberine göre, Nijeryalı forveti takip eden Avrupalı scoutlar, sarı-kırmızılı takımın bir başka yıldızını daha listelerine aldı: Wilfried Singo.
Singo'nun Ajax maçındaki performansı, Premier Lig kulüplerini çok etkiledi. Başta Liverpool olmak üzere Manchester United ve Arsenal kulüpleri, Singo'yu izleme kararı aldı.
Fildişili savunmacı, Avrupa'daki US Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak.
Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Sağ bek ve stoper oynayabilen 25 yaşındaki savunmacıya ara transfer döneminde teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.