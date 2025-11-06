TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mohammed Salisu ile ilgileniyor!
Galatasaray, ara transfer döneminde savunmaya takviye için harekete geçti. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Mohammed Salisu'yu gündemine aldı. İşte detaylar...
Sezon başında Okan Buruk'un yoğun talebine rağmen sol stoper takviyesini gerçekleştiremeyen Galatasaray yönetimi ara transfer için harekete geçti. Bu sezon üst seviye bir performans sergileyen Abdülkerim'in rotasyonda tek kalmasından dolayı devre arasında sol ayaklı stoper almayı planlayan sarı-kırmızılılarda rota Fransa'ya çevrildi.
Takvim'in haberine göre yönetimin Monaco'da forma giyen Mohammed Salisu'yu yakından takip ettiği bildirildi. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu bu sezon 9 maça çıktı ve 803 dakikada görev yaptı. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Salisu 2023 yılında 15 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.
Sezon başında Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın iyi ilişkiler içinde olduğu Fransız kulübüyle kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor.
Atletik özellikleri ve güçlü fiziği ile ön plana çıkan Mohammed Salisu'yla bazı İspanyol kulüplerinin de yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız futbolcu için Monaco'nun 15 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında.