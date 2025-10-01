Spor yazarları Galatasaray-Liverpool maçını değerlendirdi! "İngilizlere futbol dersi verdi"
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. maçında Galatasaray konuk ettiği Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Spor yazarları sarı-kırmızılıların galibiyetini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
ZEKİ UZUNDURUKAN – TÜM DÜNYA KİMİN DAHA BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRDÜ!
Maçın ilk yarısında Liverpool'a dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdi Galatasaray! Maçtan önce A Spor'daki yayınımda 'Galatasaray'ın Liverpool'dan nesi eksik! Çıkıp Aslanlar gibi oynarız' dedim. İlk yarıda Galatasaray'ın İngiliz devinden eksiği değil, fazlası vardı. Aslan, Rams Park'ta pençesini çıkardı ve Liverpool'lu futbolcuları adeta kediye çevirdi. İlk 45 dakikada farka bile gidebilirdik.
Liverpool'un Gakpo'su, Wirtz'i, Ekitike'si Soboszlai'si varsa bizim de Osimhen'imiz, Barış Alper'imiz, Yunus'umuz var dedik. Aslanlarımız, ilk yarıda İngilizler'e futbol dersi verdi. Daha maçın 2. dakikasında Barış Alper ile Liverpool kalesine indik. Alisson karşı karşıya kurtardı.
Barış Alper Yılmaz'ın durmaya niyeti yoktu. Rüzgarın oğlu, aldığı her topla Liverpool kalesine ışık hızında aktı. Bu pozisyonlardan birinde ceza sahasında yere indirildi. Hakem Clement Turpin, penaltıyı verdi. Osimhen de penaltıda topu Liverpool ağlarına yapıştırdı. Osimhen Galatasaray formasıyla 40. golünü atarken; Şampiyonlar Ligi'ndeki sayısını da 10'a çıkardı.
Bu golden sonra Liverpool etkili olmaya çalıştı. Davinson, Abdülkerim, Jakobs ve Torreira ile öyle müthiş savunma yaptık ki... Bir de kalemizde Uğurcan Çakır olunca, İngilizler'i ilk 45'te hüsrana uğrattık. İlk yarıda her şey istediğimiz gibi gitti. Dünyanın en pahalı dördüncü takımına nefes aldırmadık. Kim daha büyükmüş tabelada gösterdik!
Liverpool ikinci yarıya büyük bir ön alan baskısı ile başladı. Bu dakikalarda savunmada yine güçlü durduk. 53'te Osimhen karşı karşıya pozisyonda Alisson'u geçemedi. Liverpool karşısında tonla gol pozisyonuna girdik. Böylesine bir arenada yakaladığın zaman atacaksın! 55'te Alisson sakatlandı çıktı; yerine Mamardashvili girdi. Arne Slot, Galatasaray karşısında ezilen takımına güç katmak için 3 oyuncu değişikliğine birden gitti 62'de. Salah, Bradley ve İsak oyuna girdi. Okan Buruk'tan da 71'de iki hamle birden geldi. Osimhen ve Yunus çıktı. İcardi ve Sallai maça dahil oldu.
Salah ve İsak gibi dünya yıldızlarının girmesi de sonucu değiştirmedi. Çünkü Galatasaraylı futbolcular galibiyete inanmıştı. Liverpool'un usta ayaklarına nefes bile aldırmadılar. Onları çaresiz bıraktılar. İnanılmaz bir mücadeleye imza attılar. Sahada savaşan kazanır. Sonuna kadar savaştı sarı kırmızılılar dün. Liverpool gibi bir devi eze eze Aslantepe'ye gömdük. Tek kelime ile helal olsun. Bu zafer çok yakıştı. Sarı kırmızılı formayı giyen herkes muhteşem bir futbol sergiledi, destansı bir galibiyete imza attı. Galatasaray bu futbolla tarih yazmaya devam eder.
REHA KAPSAL – DESTAN
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon evinde ilk maça çıktı. Tribün atmosferi ve desteği beklenildiği gibi mükemmel. Sanki saha dışında değiller... Sahanın içinde onlar da bir oyuncu gibi oynuyorlar, koşuyorlar, kademeye gidiyorlar, kafa topuna çıkıyorlar ve mücadele ediyorlar. Böyle bir destek ile sarı-kırmızılılar oyuna çok iştahlı ve agresif başladı.
Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı gol, takımın gol atma inancını daha da pekiştirdi. Nitekim arkasından Osimhen'in penaltı golü geldi. İlk yarı çok doğru bir plan vardı. Top Liverpool'da iken sahanın 4'te 3 bölümünde yerleşip pozisyon alarak beklediler. Liverpool önde baskı yapma tuzağına çekmek istedi.
Ancak Galatasaray'ın bu tuzağa düşmemesi doğru bir tercihti ve çok akılcıydı. Bir de takım halinde kompakt, simetri savunma anlayışı ve topa karşı duruşları çok başarılı idi. Takım savunmasının doğru olması, sarı kırmızılıların hücum planlarının baş mimarı idi. Çünkü bu kazanılan toplarla tüm geçiş hücumları Barış, Yunus ve Osimhen gibi hızlı oyuncular üzerinden planlandı ve çok da etkili oldu.
Osimhen'in ikinci yarıda kaçırdığı pozisyon gol olsaydı fişi de büyük olasılıkla erken çekmiştik. Tüm oyuncular sınırlarını ve limitlerini sonuna kadar zorladı. Galatasaray insan üstü bir mücadele ortaya koyarak hak ettikleri bir 3 puanla Avrupa'da yeni bir destan daha yazdı. Bu galibiyet ve performans gelecek maçlar için referans aldığımızda büyük olasılıkla ilk 24 tamam. Ama ilk 8'de yer alması işten bile değil.
LEVENT TÜZEMEN – GERÇEKLERİ TARİH YAZAR!
Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray' sözünün karşılığını Liverpool maçında gördük. Galatasaray 1 milyar Euro'nun üzerindeki Liverpool'u aklıyla, mücadelesiyle, taraftarının bitmez tükenmek bilmeyen enerjisiyle dize getirdi. Okan Buruk, mükemmel bir taktik uyguladı, topu rakibe verdi, hücumu kontrataklarla aradı. Barış ve Osimhen son vuruşlarda isabetli olabilseydi, Liverpool ağır bir yenilgi alırdı. Galatasaraylı futbolcular, öyle kenetlenmişler ki herkes birbirinin yardımına koştu, sonuna kadar savaştı.
Kaleci Uğurcan'dan başlayıp, Osimhen'e kadar tüm takım pozisyon hatası yapmadı, rakibe de bir pozisyon dışında gollük atak yaptırtmadı. Singo takımın enerji küpüydü. Tekmeye kafasını soktu. Barış, Liverpool defansıyla adeta savaştı. Aldığı penaltıda da Szoboazlai'ye akıllı bir çalım attı. İlkay yoruluncaya kadar Galatasaray'ın orta sahasına akıl kattı. Torreira yine ahtapot gibiydi.
Ama sahada bir Jacobs vardı, Liverpool'un gollük pozisyonunu çizgiden çıkarmakla kalmadı sahanın en çalışkanıydı. Abdülkerim-Sanchez ikilisi riske girmeden oynadı. Galatasaray'a maç öncesi '5 yer, 8 yer' diye hayal kuranlar şimdi kıskançlıklarından başlarını kuma gömüyorlardır. Galatasaraylı oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam edeceğini gösterdi.
MUSTAFA ÇULCU – PENALTI İPTALİ DOĞRU
Galatasaray oyuna iştahlı, istekli ve etkili başladı. Okan hoca formsuz Sane'yi kesip oyuna merkezde İlkay ile başlaması akıllı bir hamleydi. Oyuna çok olumlu yansıdı. Osimhen çıkana kadar çok özveriliydi, çok çalıştı. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa Galatasaray erken tabela yapardı. Barış Alper sol kanadı çok efektif kullandı.
Singo büyük güven veriyor oyuna dinamizm katıyor. Liverpool 62'den sonra tüm silahlarını sahaya sürdü. Oyunu kontrol eden ve topa sahip olan taraftı. Galatasaray topun arkasına geçip kalabalık savunma yaparak geçit vermedi. Geçiş oyununu iyi yaparak pozisyonlar buldu. Oyundan hiç düşmedi. Dirençli, akıl dolu futbol ile galibiyeti hak etti. Bu galibiyet büyük moral ve güven getirdi.
Clement Turpin 43 yaşında hakemliğinin en olgun, verimli ve ustalık dönemini yaşıyor. Maçın başında Lemina'yı sözlü ikaz ederek otoritesini ortaya koydu. 14'de Liverpool lehine muazzam bir avantaj oynattı. Dönüşünde Szoboszlai ellerini kollarını kullanarak Barış'a faul yapınca tereddütsüz penaltıyı verdi. Örnek karardı. Majör karar doğru olunca sarı kartı pas geçti. 37'de 1 nolu yardımcı Nicolas Danos'un Osimhen'e kaldırdığı bayrak hatalıydı Szoboszlai ofsaytı bozuyordu. 45+3'te frikikte yaşanan karambolde Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğruydu. 49'da Osimhen faul ve frikik bekledi ama önündeki topu Jones çok temiz aldı. 60'da Barış'a yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla Frimpong'a sarı çıkmalıydı!
Bu maçlarda UEFA hakemlerden hatalı karar olsa da oyun kontrolü ve saygı konusunda sıfır taviz istiyor. Bazı kararlarını beğenmesek de Turpin son derece sakin ve otoriterdi. Oyuncular sözlü itirazlarda bulunca gereksiz sarı kartlar gördüler! 87'de Konate-Singo arasındaki topa vurma mücadelesinde topa vuran Singo idi. Hakem hatalı kararla penaltı verdi. VAR Jerome Brisard doğru müdahale ile hakemi OFR'ye çağırdı. Penaltı iptali doğruydu.