Ancak Galatasaray'ın bu tuzağa düşmemesi doğru bir tercihti ve çok akılcıydı. Bir de takım halinde kompakt, simetri savunma anlayışı ve topa karşı duruşları çok başarılı idi. Takım savunmasının doğru olması, sarı kırmızılıların hücum planlarının baş mimarı idi. Çünkü bu kazanılan toplarla tüm geçiş hücumları Barış, Yunus ve Osimhen gibi hızlı oyuncular üzerinden planlandı ve çok da etkili oldu.