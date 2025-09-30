Galatasaray'ın eski oyuncularından Batefimbi Gomis, resmi sosyal meyda hesabından, eski takımı Galatasaray'a Liverpool karşısında başarılar diledi.

Gomis'in sözleri şu şekilde: Türkiye'de, İstanbul'da, Galatasaray'da olmak çok özel ve hayatımın her dakikasında özlediğim bir duygu. Son ziyaretimde bunu bir kez daha hissettim, yaşadım. Bu akşam Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Zor bir maç ama Galatasaray'ın başaracak gücü ve büyük taraftar desteği var. Başarılar sayın başkan, başarılar Okan hoca, başarılar takım. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız!