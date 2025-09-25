CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu? Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu? 13:05
Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Sana 2 Uğurcan lazım!" Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Sana 2 Uğurcan lazım!" 12:02
Sergen Yalçın: Onları istemiyorum! Sergen Yalçın: Onları istemiyorum! 11:50
Kerem Aktürkoğlu'nun skor üretememe sebebi belli oldu! Kerem Aktürkoğlu'nun skor üretememe sebebi belli oldu! 11:35
Alvarez'in sakatlığında son durum! Antalyaspor'a karşı... Alvarez'in sakatlığında son durum! Antalyaspor'a karşı... 11:20
En-Nesyri soyunma odasında isyan etti! "Nasıl gol atacağım?" En-Nesyri soyunma odasında isyan etti! "Nasıl gol atacağım?" 10:37
Daha Eski
Szymanski'nin menajerinden ayrılık ve Mourinho sözleri! Szymanski'nin menajerinden ayrılık ve Mourinho sözleri! 09:59
F. Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda? F. Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 09:53
Zaniolo'nun menajerinden G.Saray itirafı! Zaniolo'nun menajerinden G.Saray itirafı! 09:45
Üçlü sistem etkisi Üçlü sistem etkisi 09:00
2 Uğurcan lazım! 2 Uğurcan lazım! 09:00
Simülasyon! Simülasyon! 08:55
Okan Buruk'a eleştiri yağmuru! "Sana 2 Uğurcan lazım!"
Zaniolo'nun menajerinden G.Saray itirafı!
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 🚩 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Canlı altın ve döviz kuru takibi 27 Eylül 2025