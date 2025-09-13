Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan radikal karar!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül'de oynanacak Liverpool maçı öncesi flaş bir karar geldi. Daha önce tartışma konusu olan bu sistem için sarı kırmızılı taraftarla da ikiye bölündü.





Milli ara sonrası Süper Lig'de bugün Eyüpspor karşısına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 30 Eylül'deki Liverpool maçına özel olarak hazırlanıyor. Okan hocanın bu maçla birlikte oyun sistemini değiştireceği ve geçen sezon çok eleştiri alan 3'lü sisteme geri dönüş yapacağı öğrenildi.







Galatasaray Sağlık Kurulu, Mauro Icardi'nin sakatlığının 10-15 gün içerisinde sona ereceğini düşünüyor. Okan hocanın, Icardi'nin tam olarak hazır hale gelmesiyle birlikte 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçında bu sezon ilk kez 3'lü savunmayı deneyeceği bildirildi.



