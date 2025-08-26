CANLI SKOR ANA SAYFA
Lucas Vazquez kararını iletti! Beşiktaş ve Fenerbahçe... Lucas Vazquez kararını iletti! Beşiktaş ve Fenerbahçe... 10:37
Akanji transferinde G.Saray'a rakip! İşte yapılan teklif! Akanji transferinde G.Saray'a rakip! İşte yapılan teklif! 09:59
Gimenez'in menajerinden ayrılık açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? Gimenez'in menajerinden ayrılık açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? 08:51
Livakovic transferinde sıcak gelişme! Livakovic transferinde sıcak gelişme! 00:41
Inter’den Yusuf'a dev teklif! Inter’den Yusuf'a dev teklif! 00:41
Djalo'dan Burak Yılmaz'a telefon! Beşiktaş için bilgi istedi! Djalo'dan Burak Yılmaz'a telefon! Beşiktaş için bilgi istedi! 00:41
Beşiktaş'tan Arroyo teklifine ret! Beşiktaş'tan Arroyo teklifine ret! 00:41
G.Saray ile Monaco, Singo için anlaşmak üzere! İşte ödenecek bonservis G.Saray ile Monaco, Singo için anlaşmak üzere! İşte ödenecek bonservis 00:41
Beşiktaş sermaye tavanını artırdı Beşiktaş sermaye tavanını artırdı 00:41
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da 00:41
G.Saray'da Barış Alper hakkında flaş gelişme! G.Saray'da Barış Alper hakkında flaş gelişme! 00:40
Beşiktaş'ta stoper transferi de bitmek üzere! Beşiktaş'ta stoper transferi de bitmek üzere! 00:40
Akanji transferinde G.Saray'a rakip! İşte yapılan teklif!
Barış krizi tatlıya bağlandı ama...
