TRANSFER HABERLERİ: Akanji transferinde G.Saray'a rakip! İşte yapılan teklif!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda son hamlelerini yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda, kaleci ve stoper transferi için geri sayıma geçildi. Cimbom'un ilgilendiği oyunculardan Manuel Akanji hakkında flaş bir gelişme de yaşandı.

Galatasaray'ın, bonservisi için 15 milyon pound teklif ettiği öne sürülen İsviçreli oyuncu için transferde rakip çıktı. The Sun'da yer alan habere göre Akanji'nin tek talibi sarı-kırmızılılarla sınırlı değil. Oyuncu için Premier Lig'den de talip var.