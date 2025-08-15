CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den suç duyurusu! F.Bahçe'den suç duyurusu! 00:24
Görüşmeler başladı! Hudson-Odoi... Görüşmeler başladı! Hudson-Odoi... 00:18
Galatasaray Ederson'a kavuşuyor! Galatasaray Ederson'a kavuşuyor! 00:03
Galatasaray Ederson'a kavuşuyor! Galatasaray Ederson'a kavuşuyor! 00:02
Solskjaer'den öz eleştiri! "Maçlara böyle başlarsak..." Solskjaer'den öz eleştiri! "Maçlara böyle başlarsak..." 23:41
Galatasaray'dan çifte stoper operasyonu! Transfer... Galatasaray'dan çifte stoper operasyonu! Transfer... 23:36
Daha Eski
Solskjaer'den öz eleştiri! "Maçlara böyle başlarsak..." Solskjaer'den öz eleştiri! "Maçlara böyle başlarsak..." 23:33
Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş 23:01
Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu şoku! Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu şoku! 22:38
Beşiktaş sağ bekini buldu! Beşiktaş sağ bekini buldu! 22:35
Beşiktaş sağ bekini buldu! Beşiktaş sağ bekini buldu! 22:28
Trabzonspor'da hedef Suslov Trabzonspor'da hedef Suslov 22:25
Galatasaray'dan çifte stoper operasyonu! Transfer...
Galatasaray Ederson'a kavuşuyor!
1 dakikada arka kol kasını çalıştır
Süper Loto sonuçları belli oldu!