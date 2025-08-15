Galatasaray'dan çifte stoper operasyonu! Transfer...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray defans bölgesi için 2 isim üzerine yoğunlaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bek oynayabilen bir isim talep etmesi sonrası Monaco forması giyen Wilfried Singo ve Manchester City'nin İsviçreli yıldızı Manuel Akanji'yi gündemine alan yönetimin Fildişili futbolcu için yetki verdiği bir menajer aracılığıyla Monaco'ya 5 milyon euro kiralama bedeli+20 milyon euro da satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı öğrenildi.



