İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında heyecan doruğa çıkıyor. İkas Eyüpspor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı ekip, puan farkını yeniden 5'e çıkarmayı amaçlıyor. Son haftalarda sergilediği istikrarlı performansı Eyüpspor karşısında da sürdürmek isteyen Cimbom, zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Sallai gibi yıldızlarla hücumda etkili olmayı hedefleyen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11 tercihi merakla bekleniyor. Hafta içinde Konyaspor’u eleyerek Türkiye Kupası'nda finale yükselen sarı-kırmızılılar, sezonu çifte zaferle kapatma hayali kuruyor. Arda Turan yönetiminde Süper Lig’e bu sezon yükselen Eyüpspor ise Avrupa kupalarına katılabilme hedefiyle sahaya çıkacak. İç saha avantajını kullanmak isteyen İstanbul temsilcisi, zorlu rakibi karşısında sürpriz peşinde. Peki, İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İkas Eyüpspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından hata yapma lüksü kalmayan sarı-kırmızılılar, puan farkını yeniden 5'e yükseltmeyi hedefliyor. 77 puanla zirvede yer alan Cimbom, güçlü rakibini devirerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hafta içinde Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u geçerek finale kalan Okan Buruk ve öğrencileri, sezonu hem ligde hem de kupada şampiyonlukla kapatma planları yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i netleşirken, Victor Osimhen, Sara ve Yunus Akgün gibi isimlerin performansı ise büyük merak konusu. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve Arda Turan yönetiminde etkileyici bir grafik çizen Eyüpspor, Avrupa kupalarına katılmak için sahaya çıkacak. 50 puanla 5. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, sezonun ilk yarısında puan kaptığı rakibi karşısında aynı başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor. Peki, İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Tayfur, Umut Meraş, Emre, Yalçın Kayan, Ampem, Melih, Umut Bozok

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

OSIMHEN GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin verimli dönemini yaşıyor. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-23 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Bu sezon 30 golü bulunan Nijeryalı yıldız, kalan 6 lig maçı ve kupa finalinde 1 gol daha atarsa rekorunu egale edecek. İşte Victor Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

CİMBOM HATA YAPMAK İSTEMİYOR

27 Nisan Pazar günü Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen taktik idman ile hazırlıklarını tamamladı. Zirve yarışında yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Galatasaray, ligin ilk devresinde puan kaybettiği rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefleyen Cimbom, kritik maçta 3 puan almanın yollarını arayacak.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER KADRODA YOK

Sarı-kırmızılılarda bugün oynanacak olan Eyüp maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, bugün forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

DURAN TOPTAN 30 GOL

Süper Lig'de attığı 73 golle rakiplerine zor anlar yaşatan sarı-kırmızılılar, duran toplardaki başarısı ile dikkat çekiyor. Galatasaray, kaydettiği 73 golün 30'unu duran toplardan atmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, kornerlerde 8 ve taç atışları sonrasında 3 kez rakip ağları sarstı.

SARI-KIRMIZILILAR DUVAR ÖRÜYOR

Galatasaray son haftalarda rakiplerine gol şansı tanımıyor. Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Samsunspor ve Bodrum FK maçında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermezken kalesini bu sezon 10 kez kapatmayı başardı.

OKAN BURUK 3. DEFA DALYA DİYECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 3. kez dalya demeye hazırlanıyor. Buruk ilk teknik direktörlük tecrübesini 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı. Daha sonra Gaziantep, Sivas, Akhisar, Ç. Rize ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Buruk bugüne kadar 299 maça çıktı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da bugün oynanacak Eyüpspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara bugün kart görmeleri halinde Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

EYÜPSPOR İSTANBUL'DA KAZANAMIYOR

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligin ilk yarısında RAMS Park'taki mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sona ermişti. Arda Turan'ın öğrencileri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir ile bu sezon 7 maçta karşılaştı. Eyüpspor, söz konusu müsabakalarda 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşarken 3 puan çıkaramadı.

Ayrıca devre arasında transfer edilen Ahmed Kutucu da şans bulması halinde eski takımına karşı forma giyecek.

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İkas Eyüpspor-Galatasaray maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.