Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında 3-1 kazanmasının ardından hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefliyor. 77 puanla 1. sırada yer alan Cimbom, güçlü rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u eleyen Okan Buruk'un öğrencileri hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak istiyor. Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. 50 puanla 5. sırada bulunan ev sahibi takım, ligin ilk yarısında puan aldığı rakibine karşı aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. İkas Eyüpspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefliyor. Son haftalarda gösterdiği etkili performansı Eyüpspor maçında da sürdürmeyi amaçlayan Cimbom, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Tümosan Konyasporu'u eleyerek Türkiye Kupası'nda finale kalan Okan Buruk'un öğrencileri, sezonu 2 kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise Avrupa kupalarında yer almak istiyor.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Umut, Claro, Robin, Vezo, Emre Mor, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Prince, Thiam

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

OSIMHEN GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin verimli dönemini yaşıyor. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-23 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

CİMBOM HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, zirve yarışında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Galatasaray, ligin ilk devresinde puan kaybettiği rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefleyen Cimbom, kritik maçta 3 puan almak istiyor.

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başladı.

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.