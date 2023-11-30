Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı yüzleri güldürüyor.
Fransız efsane Mauro Icardi'yi değerlendirdi! "Biraz kilolu olsa da..."
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı, Avrupa basınında konu olmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile eski formunu yakalamış durumda. Fransız efsane Marcel Desailly, Artantinli oyuncunun performansı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Marcel Desailly'nin sözleri... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Arjantinli golcü geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiralanmıştı.
Yıldız isim attığı goller ve takım arkadaşlarına yaptığı asistlerle taraftarın adeta sevgisini kazandı.