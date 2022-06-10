Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray'da transferin ilk sırasına dünyaca ünlü Belçikalı ön libero Axel Witsel yazıldı.
TRANSFER HABERİ: Axel Witsel'in Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu!
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda seçim sonrası transfer adımları hızlı şekilde atılacak. Bu doğrultuda, Cimbom'un listesinde dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Axel Witsel bulunuyor. Belçikalı yıldızın Aslan'dan talep ettiği rakamlar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'daki seçimi bekleyen 33 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten talep ettiği mali şartlar da ortaya çıktı.
2.5 milyon Euro garanti paradan 3 yıllık sözleşme isteyen Witsel'in toplam maliyeti 7.5 milyon Euro (140 milyon TL).