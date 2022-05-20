Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takımın ilk yarının sonunda bulduğu golde aut tartışmaları yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, mücadelenin 45. dakikasında Akdeniz ekibinin Alassane Ndao ile bulduğu golden önce Haji Wright'ın topu auttan çevirdiği gerekçesiyle maçın hakemi Yasin Kol'a itirazlarda bulundu.
Gol sonrası bir süre VAR'ı dinleyen Yasin Kol, gol kararı verdi.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)