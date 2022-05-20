Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı gol kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Akdeniz ekibinin Ndao ile bulduğu golden önce Haji Wright'ın topu auttan çevirdiği gerekçesiyle maçın hakemi Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. Ancak hakem VAR'ı dinledikten sonrası gol kararını verdi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 21:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022- 21:10