Yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a veda eden Luis Campos'un ayrılık kararı şok etkisi yaratmıştı.
Luis Campos ayrıldı Galatasaray'da transferler yattı!
Galatasaray haberi: Yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a veda eden Luis Campos'un ayrılık kararı camiada şok etkisi yaratmıştı. Tecrübeli futbol adamının sarı-kırmızılılarla yollarını ayırması, yeni sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiledi. İşte Campos'un ayrılığı sonrası Galatasaray'a gelmekten vazgeçen yıldız isimler... (GS spor haberi)
Dünyanın en önemli futbol adamlarından biri olan Campos'un, Sarı-Kırmızılılar'la yollarını ayırması yeni sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiledi.
Takvim'in haberine göre Campos, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Xeka ile her konuda anlaşma sağladı.