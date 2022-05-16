Yunus Akgün'ün kaderi belli oldu! İşte Galatasaray'ın planı

İki senedir Adana Demirspor'da kiralık olan Yunus Akgün, Galatasaray'a son kez rakip. Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'den beklenen verimi alamayan Aslan, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncuya teslim edecek. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 06:40